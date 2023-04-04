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Çorum'da bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Çorum'da çocuklar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Giriş: 04.04.2023 - 04:20 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralı
Çorum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralı
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AA

Çorum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre E.F.Y. (17) ve M.A. (16), A.A. (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen A.A. ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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