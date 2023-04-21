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Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Çorum'da bir iş yerinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Giriş: 21.04.2023 - 06:16 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
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AA

Çorum'da arkadaş grubu arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (23), M.M.K. (21), H.Y. (21), Ş.B. (52) ve A.Ş. (22) arasında Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'ndeki bir iş yerinde kavga çıktı. Kavgada İ.Y. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan M.M.K. ve H.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Çorum Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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