Çorum'da arazi kavgası: 1 yaralı

Çorum'da arazi kavgasında silahla vuruldu
Çorum'da iki kişi arasındaki arazi tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'un Alaca ilçesi Sarısüleyman köyünde meydana gelen olayda, B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tüfekle Ş.K.'yi vurdu. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Zanlı B.D. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.