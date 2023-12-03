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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da arazi kavgası: 1 yaralı

        Çorum'da arazi kavgasında silahla vuruldu

        Çorum'da iki kişi arasındaki arazi tartışması kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:11 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:11
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        Çorum'da arazi kavgası: 1 yaralı
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        Çorum'un Alaca ilçesi Sarısüleyman köyünde meydana gelen olayda, B.D. ile Ş.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., yanında bulundurduğu tüfekle Ş.K.'yi vurdu. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Zanlı B.D. ise, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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