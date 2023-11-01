Çorum'da "araç alım-satım" cinayeti

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Çorum'un Kale Mahallesi'nde Hasan A. ile Mehmet Ş. ve Celalettin Aygün arasında "araç alım-satım" anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile Hasan A., içerisinde Mehmet Ş. ile Celalettin Aygün'ün bulunduğu otomobile tabanca ile ateş edip, kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celalettin Aygün olay yerinde hayatını kaybetti.

Başına mermi isabet eden Mehmet Ş. ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Soruşturma sürüyor.