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Çorum'da akıma kapılan elektrik ustası öldü

Çorum Sungurlu'da tamir için gittiği evde akıma kapılan elektrik ustası hayatını kaybetti

Giriş: 26.06.2023 - 03:29 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da akıma kapılan elektrik ustası öldü
Akıma kapılan elektrik ustası öldü
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AA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik ustası, tamir için gittiği evde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre; ilçede elektrik ve su tesisat işiyle uğraşan Kemal Keçelioğlu (61), Ekmekçi köyündeki bir evin tesisatını yaptığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Ev sahibinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen elektrik ustasının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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