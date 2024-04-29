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        Haberler Gündem Güncel Çorum'da 30 dakika süren sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi

        30 dakikalık sağanak hayatı felç etti

        Çorum'da dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:30
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          Çorum'da aniden bastıran sağanak yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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          Sürücüler yoğun su birikintisi nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. Bazı araçlar ise güçlükle ilerledi.

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          Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde ise şiddetli dolu nedeniyle köy sakinleri büyük korku yaşadı.

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          Cep telefonu ile dolu yağışını kaydeden vatandaş, "Her yer bembeyaz oldu. Afetten sen bizi koru yarabbi" diye dua etti.

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          KAZA NEDENİYLE ULAŞIM AKSADI

          Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Fuat M. (42), idaresindeki TIR, Çevreyolu Bulvarı Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aydınlatma direği ve bariyerlere ardından da alt geçidin duvarına çarptı. 

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          İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza nedeni ile yol kısa süre trafiğe kapandı.

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