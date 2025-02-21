Çorum'da 3 kişiye "izmarit" cezası

Çorum'da yere sigara izmariti atan 3 kişiye para cezası
Çorum'da yere sigara izmariti attığı belirlenen idari para cezası uygulandı
Çorum Belediyesi, sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlattı.
Yeni uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi.
Görevli memurların yaka kamerası, drone ve şehir izleme kameralarının kullanıldığı denetimlerde yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira cezai işlem uygulandı.
Denetimler sırasında ayrıca açık alanda sigara içen vatandaşlar, yere izmarit atmamaları konusunda uyarılarak bilgilendirme broşürü verildi.