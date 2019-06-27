27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün tespit ettiği mahalle sakinlerinin ilgili kurum ve emniyet müdürlüğüne yaptığı şikâyetlere konu olan can ve mal güvenliğini tehdit eden 348 metruk evden, 222 tanesinin yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki 348 metruk ev için belediye ve Emniyet Müdürlüğüne şikayet geldiğini belirten Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şikayetlerin belediye ekiplerce tek tek değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucu 348 metruk evden 222'sinin yıkımı gerçekleştirildi. 53 evi de korunaklı hale getirdik. Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlamak, tehlikeli ve kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, yeni yollar açmak amacıyla metruk evlerde kamulaştırma ve yıkım çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Yıkımlarla metruk evlerin kötü niyetli kullanımının da önüne geçildiğini kaydeden Başkan Aşgın, "Mahalle sakinlerinden belediyemize ve emniyet müdürlüğüne gelen şikayetler doğrultusunda bir komisyon oluşturuluyor. Her ay toplanan komisyon şikayetleri değerlendiriyor. Yıkım kararı alınan yerlere ekiplerimizi gerekli incelemeleri yapmaları için yönlendiriyoruz. Daha sonra mülk sahibiyle iletişime geçiyoruz. Çorum Belediyesi tarafından yıkılan bu metruk evlerin yıkılmadan önce mülk sahiplerinden onay alıyoruz. İzinsiz hiçbir evi yıkmıyoruz. Metruk evi olup yıktırmak isteyen vatandaşlarımız Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilir." dedi.
"TESCİLLİ YAPILARDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINIYOR"
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizde bulunan tarihi tescilli binalar Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescilli yapılardır. Çorum Belediyesi'nin tarihi tescilli yapılara müdahale yetkisi yoktur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Belediyemiz gerekli güvenlik önlemlerini almak için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 7 tane tarihi tescilli yapının etrafını saç plakalarla çevirip güvenlik önlemi aldık" ifadelerini kullandı
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