İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine eve düzenlenen operasyonda 2 ton 228 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 3 kilogram anason ele geçirildi. Evde gözaltına alınan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.