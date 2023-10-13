Çorum'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi köyü yakınlarında, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin'in kullandığı otomobil ile Hacı Bursa'nın idaresindeki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Bayındır köyü imamı olan Hacı Bursa, hayatını kaybetti. Eşi Ayşegül Bursa ile diğer araç sürücüsü Necmettin Metin yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.