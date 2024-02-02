Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hasan K. (20) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara karayolu Burunçiftlik Üst Geçidi'nin altından geçtiği sırada yolun karşı şeridine geçerek otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Hasan K. ile otomobillerde bulunan Hasan Mert K. (17), Ali T.T. (6) ve Beyza B.T. (11) yaralandı.

1 YARALI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Hasan Mert K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.