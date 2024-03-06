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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

        Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı

        Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:27 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:27
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        2 kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı
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        Çorum'da 2 kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, H.D'nin bir parkta çocuklara yönelik davranışlarından şüphelenen mahalle sakinleri, bölgede devriye görevi yürüten polise ihbarda bulundu.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Bu sırada parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiğini belirledi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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