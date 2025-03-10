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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da 10 araca zarar verildi | Son dakika haberleri

        Çorum'da park halindeki 10 araca zarar verildi

        Çorum'da park halindeki araçlar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:54 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:54
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        Çorum'da 10 araca zarar verildi
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        Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6. Sokak'ta park halindeki 10 araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilerek zarar verildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Polis ekiplerince yapılan incelemede araçların motor kaputları, bagaj kapakları, çamurluk ve kapılarının zarar gördüğü tespit edilirken, bazı araçlara isim yazıldığı belirlendi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        *İlk görsel AA tarafından servis edilmiştir.

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