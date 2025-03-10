Çorum'da 10 araca zarar verildi

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 6. Sokak'ta park halindeki 10 araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizilerek zarar verildi.

Fotoğraf: AA

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Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Polis ekiplerince yapılan incelemede araçların motor kaputları, bagaj kapakları, çamurluk ve kapılarının zarar gördüğü tespit edilirken, bazı araçlara isim yazıldığı belirlendi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

*İlk görsel AA tarafından servis edilmiştir.