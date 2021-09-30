AFAD, Çorum merkezde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 16.20'de yaşanan depremin derinliği 13.91 km. olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5.0 km. olarak paylaştı.

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