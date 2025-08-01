Çoruh Nehri nerede? Çoruh Nehri hangi şehirde, ilde, bölgede?

Çoruh Nehri, Karadeniz’e ulaşana dek geçtiği rota sayesinde özellikle doğaseverlere özgün anlar sunar. Ayrıca spor tutkunları da vazgeçilmez deneyimler yaşayabilir. Bunun yanı sıra kayda değer bir ekolojik değeri de vardır. Bu içerikte Çoruh Nehri’ne dair tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz…

ÇORUH NEHRİ NEREDE?

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Çoruh Nehri nerede? Bu nehir, Türkiye'nin kuzeydoğusunda konumlanır. Kaynağını Erzurum ilinin kuzeydoğusundaki Mescit Dağları'ndan aldığı bilinir. Ülkemizin topraklarında 431 kilometrelik bir güzergahı vardır. İlgili nehrin yaklaşık olarak 466 kilometre uzunluğunda olduğu bilinenler arasındadır. Söz konusu nehir, Artvin sınırlarını geçtikten sonra Gürcistan’a girer ve en son Karadeniz'e dökülür.

ÇORUH NEHRİ HANGİ ŞEHİRDE?

Peki Çoruh Nehri hangi şehirde? En bilinen şehirler Artvin ve Erzurum’dur. Söz konusu nehir, Erzurum'un kuzeydoğusundaki Mescit Dağları’ndan çıkar. İlk olarak Erzurum’un Uzundere ilçesinden geçtikten sonra kuzeye yönelerek Artvin’e erişir. Bilhassa Artvin’de Ardanuç, merkez ve Yusufeli gibi ilçelere uğrar. Yani bu nehrin yer aldığı şehir tek bir tane değildir. Sözü geçen iller, nehir boyunca gelişmiş doğal parkurlara ev sahipliği yapar.

ÇORUH NEHRİ HANGİ İLDE? Peki Çoruh Nehri hangi ilde? Bunun cevabı iki şehirdir. Artvin ve Erzurum, bu nehrin olduğu şehirlerdir. Nehir, esasında Erzurum’da doğar. Ancak kuzeye ilerleyediği konumda Artvin’in merkezine doğru yol alır. Son olarak Artvin topraklarından geçmesinin ardından ise Türkiye sınırlarını aşar ve Gürcistan’a giriş yapar. Bu açıdan bakıldığında Çoruh Nehri oldukça büyüktür. Bunun yanı sıra nehrin bazı kollarının Rize ve Bayburt’a yakın alanlarda da olduğu bilgisi vardır. ÇORUH NEHRİ HANGİ BÖLGEDE? Bunun yanı sıra internet kullanıcıları, yoğun şekilde “Çoruh Nehri hangi bölgede?” sorusunu da sorar. Doğu Anadolu Bölgesi içinde bulunan nehir, Erzurum’da başlamasıyla bilinir. İlgili bölgenin sınırlarında olmasıyla nehrin rotası iki bölge arasında geçişlidir. Yani Çoruh, Doğu Anadolu’da başlar, Karadeniz’e ulaşana kadar Karadeniz Bölgesi boyunca akar. Özellikle nehrin Artvin kısmı, Karadeniz’in dik yamaçlı dağlık yapısının özelliklerini yoğun olarak taşır. Bu noktada nehir vadisi boyunca oluşan doğal güzellikler ise birçok kişi tarafından göz alıcı bulunur. Bunun yanı sıra bölgenin turizm değeri de artışa geçer. Son olarak Çoruh Vadisi, biyolojik çeşitlilik bakımından da Türkiye’nin özellikli noktalarından biridir.

ÇORUH NEHRİ KONUMU NEDİR? Çoruh Nehri konumu nedir? Ülkemizin haritasında 40°50′K - 42°30′D koordinatları arasında yer aldığı bilgisi vardır. İlgili nehir, Mescit Dağları’ndan doğduktan sonra doğrudan kuzeye yönelir. Bu kısımda ülkemizden çıkarak Gürcistan’a geçer ve Batum yakınlarından Karadeniz'e erişir. Söz konusu nehrin en dikkat çekici özelliklerinden biri, Türkiye’deki en dik ve hızlı akan nehirlerden olmasıdır. Tam da bu nedenle uluslararası rafting yarışmalarına konu olur. ÇORUH NEHRİ HAKKINDA BİLGİLER Çoruh Nehri, ülkemizin “Rafting Cenneti” olarak tanımlanır.

Nehir, dünyanın en iyi 10 rafting parkurundan biri olma bayrağı taşır.

1993 yılında düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığı bilinir.

Ayı, kurt, vaşak gibi yırtıcıların yanı sıra çeşitli kuş türleri de nehrin olduğu bölgede yaşam sürer.

Çoruh Vadisi, 2500'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapar.

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