Çoruh Nehri'ndeki barajlardan ekonomiye dev katkı

Vali Doruk, ildeki barajların durumuyla ilgili DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, Artvin'in Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve devam eden dev barajlarla Türkiye'nin önemli enerji üstlerinden biri haline geldiğini belirtti.
Barajlar şehri haline gelen Artvin'de, işletmeye alındıktan sonra Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarındaki elektrik üretiminin ciddi rakamlara ulaştığına işaret eden Doruk, 4 barajda bugüne kadar 33 milyar kilovatsaat enerji üretilerek 20 milyar lira gelir elde edildiğini aktardı.
Doruk, Türkiye Avusturya ikili iş birliği projesiyle Borçka ilçesinin Muratlı bölgesinde, Gürcistan sınırına 100 metre mesafede inşa edilerek 29 Haziran 2005'de hizmete alınan Muratlı Barajı'nda bugüne kadar 6 milyar 114 milyon kilovatsaat enerji üretilerek 3 milyar 705 milyon lira gelir elde edildiğini kaydederek, "Bilindiği üzere Muratlı Barajı'ndan sonra Borçka Barajı hizmete alındı. Çoruh Nehri ile Murgul Çayı'nın birleşim yerinde inşa edilerek 8 Nisan 2007'de hizmete alınan Borçka Barajı'nda 11 milyar 448 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapıldı. Bu üretimle ekonomiye 6 milyar 936 milyon lira katkı sağlandı." dedi.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak hizmete alınan 3'üncü baraj olan Deriner Barajı'nın temelden 249 metre gövde yüksekliğiyle kendi sınıfında Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 3’üncü, dünyanın da 6'ıncı en yüksek barajı olduğunu ifade eden Doruk, şunları söyledi:
"8 Ocak 1998'de inşaatına başlanan Deriner Barajı, 12 Aralık 2012'de hizmete alındı. Barajda üretilen enerji 11 milyar 762 milyon kilovatsaat olup milli ekonomiye 7 milyar 126 milyon lira katkı sağlanmıştır. 14 Ocak 2016'da işletmeye alınan Artvin Barajı'nda da 3 milyar 675 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılarak 2 milyar 226 milyon lira gelir elde edildi."
Vali Doruk, Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde adım adım sona yaklaşıldığını sözlerine ekledi.
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