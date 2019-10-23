'Correction' heyecanı

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaygın tiyatro eğitimi anlayışıyla çağdaş tiyatronun gereksinimlerini arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programını belirleme amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali, tüm heyecanıyla sürüyor. 18 Ekim'de başlayıp 9 Kasım'da sona erecek olan festivalde kapalı gişe oyunlar sahnelenmeye devam ediyor.
Çek Tiyatrosu 2016, DNA Ödülü, Herald Angel Ödülü 2015, Total Theatre Ödülü, BE Festival 2015 Seyirci Ödülü, BE Festival 2015 MESS Festival Ödülü (Birmigham),Yılın Dans Performansı 2014 (Prag),Theatre News Ödülü 2014 (Prag),En İyi Işık Tasarımı 2014 (Prag) ödüllerinin sahibi 'Correction', festivalin üçüncü gününde öğrenciler ve Eskişehirlerin yoğun ilgisi altında iki seans olarak sahnelendi. Çekya'dan katılan VerTeDance & Jiři Havelka & Clarinet Factory ekibinin oyunu olan 'Correction'un yönetmeni Jirí Havelka. Dans ekibini Jana Novorytová, Veronika Knytlová, Helena Arenbergerová, Jaro Ondruš, Michael Vodenka, Sona Feriencíková, Robo Nižník'in oluşturduğu 'Correction', Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduranlara keyifli anlar yaşattı.
'İleriye gitmek için çok çaba sarf etseniz de ilerleme kaydedemediğiniz bir dünya düşünün' fikrinden yola çıkarak kurgulanan ve dansçıların kendi gölgeleri etrafında dolanma, eğilip bükülme, itme, devrilme, düşme gibi eylemlerinin düzeltilerek tekrar dengeye döndürülmesi etrafında gelişen 'Correction', Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ne ayrı bir renk kattı. 'Büyüleyici, komik ve çok iyi kotarılmış modern bir koreografi örneği' olarak tanımlanan 'Correction', 8 ödül kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek diğer oyunlar şunlar;
25 Ekim: Tartuffe
30 Ekim Cimri
1 Kasım: Bir Delinin Hatıra Defteri
5 Kasım: Don Kişot'um Ben
7 Kasım: Joseph K.
8 Kasım: Zengin Mutfağı
9 Kasım: Kürk Mantolu Madonna
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