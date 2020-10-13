DHA

ABD´nin Chicago kentinde bulunan hastane ve tıp merkezinde bulunan 509 koronavirüs hastasının verileri üzerinde yapılan çalışma sonucunda, hastaneye yatışı yapılan hastaların çoğunda nörolojik belirtiler tespit edildi. En sık görülen nörolojik belirtiler arasında; kas ağrısı ve baş ağrısı yer alıyor.

'Annals of Clinical and Translational Neurology' dergisinde yayınlanan çalışmada, "Hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının beşte dördünden fazlasında meydana gelen nörolojik belirtilerin sıklığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı. Chicago´da bulunan 9 hastane ve bir tıp merkezine Mart ve Nisan aylarında yatış yapan 509 koronavirüs hastasının verilerinden elde edilen sonuçlara göre, hastaların yüzde 42,2'sinin hastaneye gitmeden önce nörolojik semptomlar yaşamaya başladıkları kaydedildi.

ENSEFALOPATİ NEDİR?

Ensefalopati, beyin hastalığı, hasar veya arıza anlamına gelen genel bir terimdir. Beynin işleyişinin örneğin viral enfeksiyon veya kandaki toksinlerden etkilendiği bir hastalıktır. Birçok ensefalopati ve beyin hastalığı olduğu gibi, bazı türler kalıcı, bazıları geçicidir. Bazı türler doğumda bulunur ve asla değişmez, bazıları ise doğumdan sonra kazanılır ve giderek kötüleşebilir.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastalığın belirtilerine 6 madde daha ilave etti.

CDC'nin belirlediği Covid-19’un göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle:

* Ateş

* Öksürük

* Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

* Üşüme

* Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

* Kas ağrısı

* Baş ağrısı

* Boğaz ağrısı

* Tat ve koku alma kaybı