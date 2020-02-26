Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu son günlerde tüm dünyaya yayılan virüs salgını nedeniyle gündemde. İran'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı her gün artarken, virüs Yunanistan'da da kendisini gösterdi. İran'ın sınır komşusu Van'da vatandaşlar tedirginlik yaşarken, sınır kapıları tamamen kapandı. İran'dan gelen uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebatın Ankara'da karantinaya alındığı ve corona virüsü testleri yapıldığı biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem corona virüsü kantinaları hem de Türkiye genelindeki son durumu aktardı. İşte corona virüsünde son durum...

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ? 26 ŞUBAT 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs vakasına rastlanmadığını ancak bundan sonra rastlanmayacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi. "Sınır kapılarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim" diye konuşan Sağlık Bakanı Koca, bu sene Hac farizasını yerine getirecek vatandaşların durumuyla ilgili olarak bir soruya şu yanıtı verdi: "Hac dönemine epey zamanımız olduğu için Bilim Kurulu gündemine almadı. Şu an için önümüzdeki haftalar enfeksiyonun, bu salgının bölgede ve ülkemizdeki ve dünyadaki seyri bunu belirlemiş olur. Ama Hac için daha epey bir zamanımız var."

NİĞDE VE ESKİŞEHİR'DE CORONA VİRÜSÜ ŞÜPHESİ

Bakan Koca, Niğde ve Eskişehir'deki corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan vakalar için de "Niğde'de Pakistan vatandaşının tahlil sonuçlarında koronavirüs çıkmadı. Eskişehir'de aile sağlık merkezine başvuran vatandaşta herhangi bir klinik bulgu olmadığını söylemek istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gelişmeleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar hiçbir ilimizde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yarın olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

ANKARA'DAKİ CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASINDA SON DURUM

Koca, Anakra'da karantina altında olan İran'dan gelen yolcular için de "Tahran'dan gelen vatandaşlarımızda şu an ateş durumunun olmadığını söylemek istiyorum. Öksürük ve boğaz ağrısı olan hastalarımız vardı, onlarda da solunum sıkıntısı gibi herhangi bir sorunun olmadığını, kötüleşmenin olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan testlerin negatif çıktığını; yani koronavirüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlardan birisi de şimdiye kadar negatif çıktığını ama önümüzdeki dönemde negatif çıkmayacağı anlamına gelmeyebilir doğrultusundadır. Bu arada farklı illerimizde şüpheli vakalar olmakta. Şüpheli gördüğümüz bütün vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar koronavirüs açısından tetkik sonuçlarında bir husus olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İran'da bugün itibari ile corona virüsü kaynaklı 19 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artması nedeniyle, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM),Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. SGHM'nin resmi Twitter hesabından, Türkiye ile İran arasındaki uçuşlara ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ile İran arasındaki yolcu ve kargo uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup, İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

CORONAVİRÜS YUNANİSTAN'A DA SIÇRADI!

Yunanistan'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasını doğruladı. Koronavirüsün Selanik'te İtalya'dan dönen 38 yaşındaki bir kadında tespit edildiği açıklandı.

Habertürk Atina temsilcisi Taki Berberakis, "Şu ana kadar durum kontrol altında. Kadında önemli bir sağlık durumu yok şeklinde telkin edici açıklamalar yapılıyor. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina altına alınan kadının temas halinde olduğu kişiler de birer birer hastanede kontrol altına alınıyor" dedi.

ÇİN'DEN KORKUTAN UYARI: İYİLEŞEN HASTALAR YENİDEN CORONA VİRÜSÜ KAPIYOR

Çin’in Guangdong eyaletinde yeni tip koronavirüse (coronavirus) (Kovid-19) yakalanıp iyileşince taburcu edilen kişilerin bir kısmında yeniden koronavirüse rastlandı. Hastalığa yakalandıktan sonra taburcu edilen hastaların yüzde 14’ünde tekrar koronavirüs saptandı.

Guangdong Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Song Tie söz konusu kişilerde yapılan testlerin pozitif çıkmasının bu kişilerin virüs taşıyor olabileceğini gösterdiğini, bu kişilerin neden ve nasıl tekrar virüse yakalandıklarının bilinmediğini kaydetti.

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonundan daha önce yapılan bir açıklamada, göre Kovid-19’dan iyileşen kişilere sağlıklarına dikkat etmeleri, ev dışındaki faaliyetlerini azaltmaları ve taburcu edilmelerini takiben ilerleyen haftalarla tekrar Kovid-19 testi yaptırmaları tavsiye edilmişti.

Kovid-19'un ülkedeki merkez üssü Hubey eyaletinden sonra en çok vakanın görüldüğü Guangdong eyaletinde ise bugüne kadar bin 347 kişi koronavirüse yakalanırken, bunlardan 844'ü taburcu oldu. Eyalette 8 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSE KARŞI REMDESIVIR DENENİYOR

Çin'de bu ay başında Kovid-19'e karşı bir Amerikan biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği ve koronavirüs ailesinden SARS ve MERS'e karşı etkili olan remdesivir ilacının deneneceğini açıklamıştı.

Halihazırda Vuhan'daki bazı hastanelerde klinik deneylere tabi tutulan remdesivirin nisan sonuna doğru kesin sonuçlarının ortaya çıkması bekleniyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2717'ye ulaşmış, virüse yakalanan kişilerin sayısı ise 78 bini aşmıştı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

CORONAVİRÜS NEDİR?

Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales .Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan ve aynı zamanda Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatürre virüsü ve Wuhan zatürresi olarak da bilinen ve pozitif duyumlu ve tek iplikçikli RNA koronavirüsü olan yeni koronavirüs, ilk olarak 2019'da bildirildi. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.