Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? sorusu özellikle sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddialarla birlikte İran'da görülen ölümlü Corona virüsü vakalarının ardından gündeme geldi. İddialar için Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı bir açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı'nın Corona virüsü açıklaması ve son yaşanan Corona virüsü gelişmeleri haberimzide..

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlandığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

İRAN'DA CORONA BİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

İran'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 43 olduğu açıklandı. Ülkede toplam enfekte kişi sayısının da 593'e yükseldiği ifade edildi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkenin on binlerce kişiye koronavirüs testi yapmak için hazırlık yaptığı açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin içerisinde bir milletvekilinin de bulunduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere, İran'da koronavirüs salgınından etkilenenler arasında hükümet görevlileri de bulunuyordu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İran'ın yanı sıra İtalya'da da koronavirüs salgınının boyutu büyüyor. Reuters'ın haberine göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ÇİN'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2.462'YE ULAŞTI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS (CORONAVİRÜS) NEDİR?

Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales .Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2019-nCoV olarak adlandırılan ve aynı zamanda Wuhan koronavirüsü, Wuhan deniz ürünleri pazarı zatürre virüsü ve Wuhan zatürresi olarak da bilinen ve pozitif duyumlu ve tek iplikçikli RNA koronavirüsü olan yeni koronavirüs, ilk olarak 2019'da bildirildi. Virüs, 2019-2020 Wuhan zatürre salgını sırasında zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.

Ocak 2020'de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong Nanshan'a göre Çin'in Guangdong eyaleti'nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir. Virüs Bangkok, Tokyo, Güney Kore, Pekin, Şangay, Guangdong, Hong Kong, Vietnam, Tayvan ve Singapur'a yayıldı. 6 ölüm ve 219 bilinen vaka vardır.

CORONO VİRİSÜ NEDEN OLUR?

Virüs, son olarak ABD'nin Washington eyaletindeki bir kişide tespit edildi. Çin ziyareti sonrasında hastalandığı belirtilen kişinin Wuhan'da görülen koronavirüsün aynısını taşıdığı belirtildi. Tedavi altına alınan hastanın durumunun ağır olduğu kaydedildi. Uzmanlar, başlangıçta yeni virüsün insanlara yalnızca hayvanlardan geçebileceğini söylemişti ancak gizemli hastalığa yol açan koronavirüsün insandan insana bulaşabildiği de kaydedildi.

CORONO VİRİSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüsler zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir mikroptur. 31 Aralık 2019'da Çin’nin Wuhan şehrinde ilk vaka tespit edildi. 7 Ocak'ta ise bunun yeni bir koronavirüs tipi olduğu ve kaynak olarak Wuhan kentindeki balık pazarından bulaştığından şüphe edildi. Koronavirüsler 2002'de yine Çin'de SARS (Ciddi Akut Solunum Yetmezliği) hastalığına neden olmuştu. Bu salgın 26 ülkeye yayıldı, 8 binin üzerinde insan enfekte oldu ve 800 kişi hayatını kaybetti. Hastalık şu an Çin'de 300'ü aşkın insanı etkiledi ve sayı giderek artıyor. Toplam ölü sayısı 9 kişi ancak durumu ağır vakalar mevcut. Japonya, Tayland, Kuzey Kore ve en son Amerika'da vakalar görülmeye başlandı" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI'NDAN KORONAVİRÜS SON DURUM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, koronavirüsle” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Koca açıklamasında "Son 14 günü İran, Irak, Çin, Güney Kore ve İtalya'da geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte. Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullanmıştı.