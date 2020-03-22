22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona virüsü canlı haritası son durum ne? Dünya ve Türkiye'de vaka sayısı kaç? soruların cevaplarına canlı corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 947 hasta var. Corona virüs nedeniyle 21 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritasında, en çok vakanın görüldüğü ilk 6 ülke içerisinde yer alan Kore, yerini ABD'ye bıraktı. Corona virüs haritası ile son durum haberimizde.
CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 22 MART
Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.
CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTASI VE ÖZEL SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
CORONA VİRÜSÜ AŞISI İÇİN TARİH VERİLDİ
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi. BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, "Koronavirüs aşısının en erken 1 yıla kadar bulunacağını konuşuyoruz ama gelecek" açıklamasında bulundu.
CORONA VİRÜSÜNDE EN YÜKSEK CAN KAYBI
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde dün bir ilk yaşandı. Küresel ölçekte salgına yakalanan hasta sayısı 32 bin kişi arttı ve 307 bine ulaştı. Son 24 saatte ise 1651 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 13 bin 48'e yükseldi. Bu can kaybı, virüsün çıktığı 12 Aralık 2019'dan bu yana görülen en ağır bilanço oldu.
TÜRKİYE'DE 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelge ile 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırıldı. Genelge uyarınca ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarını 112, 155, 156 numaraları üzerinden bildirebilecek.
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