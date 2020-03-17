17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Corona Virüs'te son durum ne? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'deki corona virüs sayısına dair son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklarken, virüsün Avrupa'daki etkisi giderek büyümeye devam ediyor. Son olarak İtalya ve İspanya ülke genelini karantinaya aldı. Corona virüsten dolayı İtalya'da dün bir gün içerisinde 349 kişi hayatını kaybetti. 17 Mart Corona Virüs son dakika gelişmeleri...
CORONA VİRÜS SON DURUM NEDİR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam 29 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konduğunu ve Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir" ifadelerini kullandı.
CORONA VİRÜS'TE DÜNYADAKİ SON DURUM
Dünyayı sarsan koronavirüs salgınında ürküten gelişmeler yaşanıyor. Virüs nedeniyle sadece İtalya'da 24 saat içinde 349 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde can kaybı sayısı 2 bin 158'e ulaştı. İspanya'da ölü sayısı 329'a yükselirken vaka patlaması yaşanan Almanya'da teşhis konulanların sayısı 6 bin 206'ya ulaştı. Dünya genelinde can kaybı 7 bin 154 oldu.
ABD'DE İLK CORONA VİRÜS AŞISI DENENDİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e karşı ABD'de aşı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Hazırlanan aşı gönüllüler üzerinde denenmeye başlandı.
Associated Press'in haberine göre, Seattle'daki dört hasta Kaiser Araştırma Ekibi'nin çalışmalarına katıldı. Kaiser Araştırma Ekibi'nin lideri Dr. Lisa Jackson "Herkes bu acil durumda ellerinden geleni yapmak istiyor" dedi.
Hazırlanan aşı, hastalığa neden olan virüsün zararsız hale getirilerek Koronavirüs'ü engelliyor. Uzmanlar bulunan aşının işe yarayıp yaramayacağını öğrenmenin aylarca sürebileceğini ifade etti.
Aşının üzerinde denendiği 43 yaşındaki Jennifer Haller, "Hepimiz çaresiziz. Bu benim için bir şeyler yapmak için inanılmaz bir fırsat" dedi. Haller, aşının ardından "Kendimi harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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