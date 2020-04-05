Corona virüs haritasında son durum

Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 23 bin 934. Corona virüs nedeniyle 501 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 789 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye2deki coronavirüs son durum haberimizde

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 1 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 200 bini aştı. En çok vaka görülen ülke 311 bin 635 ile ABD olurken, onu 126 bin 168 vakayla İspanya, 124 bin 632 vakayla İtalya ve 96 bin 92 vakayla Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 669 vaka kayda geçti

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.4 Nisan 2020 tablosuna göre toplam test sayısı 161.380, toplam vaka sayısı 23.934, toplam vefat sayısı 501, toplam yopun bakım hasta sayısı 1.311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hastan sayısı ise 786 oldu.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.