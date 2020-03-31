Corona virüs haritasında son durum

Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 10 bin 827. Corona virüs nedeniyle 168 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durum haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 31 MART 2020

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 38 BİNE DAYANDI

Corona virüsü haritasına göre, 31 Mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 787 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 879. Bu tablo son 24 satte neredeyse 4 bin kişinin koronavirüs nedneiyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Corona virüs salgını dünya genelinde 178 ülkede görülüyor.

İSPANYA'DA CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GEÇTİ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülkeler, Çin'i geçen ABD, İtalya ve İspanya olmuş durumda. ABD'de toplam vaka sayısı 164 bini geçti. İtalya'da toplam vaka sayısı 101 bini geçti. İspanya'da bugün itibari ile yaklaşık 88 bşn vakayla, 82 bin vakalı Çin'i geçti. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artış yaşanmıyor.

KORONAVİRÜS'TE TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini dün akşam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 oldu.

KORONAVİRÜSÜN ÇARESİ ASIRLIK VEREM AŞISI MI?

Yayınlanan yeni bir rapora göre, asırlık tüberküloz aşısı koronavirüsten koruyabilir. New York Post gazetesinin Bloomberg kaynaklı haberine göre, Avustralya'daki hastanelerde yaklaşık 4.000 sağlık çalışanına 6 aylık bir denemenin parçası olarak verem aşısı uygulanacağı bildirildi.

Melbourne'deki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaklaşık 100 yıldır yaygın olarak kullanılan verem aşısının koronavirüs (COVID-19) semptomlarını azaltıp azaltamayacağını araştıracak.

Sağlık otoritelerinin izin almalarını takip eden haftalar içinde katılımcılar deneme için kayıt altına alınacak.

'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından da konuya ilişkin bir aniamsyon paylaşıldı. Paylaşımda, "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerine yer verildi.