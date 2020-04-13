Corona virüs haritasında son durum

Coronavirüs haritası son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de vaka sayısı 56 bin 956. Corona virüs nedeniyle 1198 vatandaşımız da hayatını kaybetti. 3 bin 446 vatandaşımız ise coronavirüsü yenerek hayata tutundu. Corona virüs haritası ile dünyadaki coronavirüs son durum haberimizde.

CORONAVIRUS MAP LIVE (CORONA VİRÜS HARİTASI) 13 NİSAN

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 114 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü haritasına göre, 13 Nisan sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 850 bini geçti. Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 114 bin 269. Corona virüs salgını dünya genelinde 185 ülkeye sıçradı.

ABD'DE CORONA VİRÜS SALGINININ YENİ MERKEZİ

ABD girdiği hızlı yükselişe devam ediyor. 557 bin 590 hasta ile ABD coronavirüs salgınının yeni merkezi olmuş durumda. 22 bini aşan ölü sayısı nedeniyle ABD, coronavirüs salgınında en çok can kaybı yaşanan ülke oldu. İspanya da 166 bin hasta ile İtalya'yı geçerek en çok vakanın görüldüğü 2. ülke oldu. İtalya'da vaka sayısı 156 bini geçti.

FRANSA'DA AĞIR BİLANÇO: 14 BİN 393 ÖLÜM



Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 10 BİN 612'YE ÇIKTI

İngiltere´de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612´ye yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı ise 84 bin 279´a çıktı. İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Başbakan Boris Johnson hastaneden taburcu edildi.