Corona virüsü canlı haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 91 hasta var. Corona virüs nedeniyle 3 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritasında, en çok vakanın görüldüğü ilk 6 ülke içerisinde yer alan Kore, yerini ABD'ye bıraktı. İşte Corona virüs haritası ve son durum...

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE)

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Corona virüsü haritasına göre, 19 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 230 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 324. Dünya genelinde corona virüs tedavisine olumlu yanıt vererek, hastalığı yenen kişi sayısı ise 84 bin 557.

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ABD, KORE'Yİ GEÇTİ

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, 35 bin 713 vaka ile İtalya takip ediyor. Listede İran'ın ardından İspanya ve Almanya yer alıyor. Kore'de yeni vaka sayısı da düşüşe geçti. Ancak ABD'de yeni vaka sayısı artıyor. Bu yüzden ABD 10 binden fazla vaka ile en çok corona virüs vakası görülen 6. ülke oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASI AÇIKLAMASI!

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, Umre'den dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulandığını açıkladı. Soylu, "Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye´de karantina altında." diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI KOCA: HEDEFİMİZ GÜNDE 15 BİN KİŞİYİ TARAMAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada en rasyonel tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak" dedi