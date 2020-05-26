Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 157 bin 814 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.369 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 26 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Mayıs 2020 koronavirüs tablosunu henüz yayımlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 29 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 157 bin 814, toplam can kaybının 4 bin 369 olduğunu, 1321 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 120 bin 15'e ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 21 bin 492 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 29 hasta vefat etti, 1321 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369'a olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşen hasta sayısı 120 bin 15 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 592 bin 354'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 347 bin 950 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 716 bin 841 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 592 bin 354'e ulaştı.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (376 bin 669),Rusya (353 bin 427),İspanya (282 bin 480),İngiltere (261 bin 184),İtalya (230 bin 158),Fransa (182 bin 942),Almanya (180 bin 789),Türkiye (157 bin 814),Hindistan (145 bin 456),İran (137 bin 724),Peru (123 bin 979),Kanada (85 bin 711),Çin (82 bin 992),Suudi Arabistan (74 bin 795),Şili (73 bin 997),Meksika (71 bin 105),Pakistan (57 bin 705),Belçika (57 bin 342),Katar (45 bin 465),Hollanda (45 bin 445),Ekvador (37 bin 355),Belarus (37 bin 144),Bangladeş (35 bin 585),İsveç (33 bin 843),Singapur (32 bin 343),Portekiz (30 bin 788),İsviçre (30 bin 746),Birleşik Arap Emirlikleri (30 bin 307),İrlanda (24 bin 698),Güney Afrika (23 bin 615),Endonezya (22 bin 750),Kolombiya (21 bin 981),Kuveyt (21 bin 967),Polonya (21 bin 631) ve Ukrayna (21 bin 584)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 914, İtalya 32 bin 877, Fransa 28 bin 432, İspanya 26 bin 837, Brezilya 23 bin 522, Belçika 9 bin 312, Almanya 8 bin 428, Meksika 7 bin 633, İran 7 bin 451, Kanada 6 bin 545, Hollanda 5 bin 830, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 369, Hindistan 4 bin 172, İsveç 4 bin 29, Rusya 3 bin 633, Peru 3 bin 629, Ekvador 3 bin 203, İsviçre 1913, İrlanda 1606, Endonezya 1391, Portekiz 1330, Pakistan 1197, Polonya 1007, Şili 761, Kolombiya 750, Ukrayna 644, Bangladeş 501, Güney Afrika 481, Suudi Arabistan 399, Birleşik Arap Emirlikleri 248, Belarus 204, Kuveyt 165, Katar 26 ve Singapur 23."