Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 155 bin 686 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.308 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 24 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 186 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 491 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 23 Mayıs verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 308 oldu. Bugün toplam 40 bin 178 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 155 bin 686 oldu. Bugünkü bin 491 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 117 bin 602'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 388, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 775 olduğu açıklandı.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 344 bin 25 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 248 bin 366 kişi iyileşti.

Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 407 bin 414'e ulaştı.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (349 bin 113),Rusya (335 bin 882),İspanya (282 bin 370),İngiltere (257 bin 154),İtalya (229 bin 327),Fransa (182 bin 469),Almanya (179 bin 986),Türkiye (155 bin 686),İran (133 bin 521),Hindistan (131 bin 920),Peru (115 bin 754),Kanada (83 bin 621),Çin (82 bin 974),Suudi Arabistan (70 bin 161),Meksika (65 bin 856),Şili (65 bin 393),Belçika (56 bin 810),Pakistan (54 bin 601),Hollanda (45 bin 64),Katar (42 bin 213),Ekvador (36 bin 258),Belarus (35 bin 244),İsveç (33 bin 188 ),Bangladeş (32 bin 78),Singapur (31 bin 68),İsviçre (30 bin 725),Portekiz (30 bin 471),Birleşik Arap Emirlikleri (28 bin 704),İrlanda (24 bin 582),Endonezya (21 bin 745),Güney Afrika (21 bin 343),Polonya (20 bin 931),Ukrayna (20 bin 580),Kuveyt (20 bin 464) ve Kolombiya (20 bin 177)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 675, İtalya 32 bin 735, İspanya 28 bin 678, Fransa 28 bin 332, Brezilya 22 bin 165, Belçika 9 bin 237, Almanya 8 bin 366, İran 7 bin 359, Meksika 7 bin 179, Kanada 6 bin 355, Hollanda 5 bin 811, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 308, İsveç 3 bin 992, Hindistan 3 bin 869, Rusya 3 bin 388, Peru 3 bin 373, Ekvador 3 bin 96, İsviçre 1905, İrlanda 1604, Endonezya 1351, Portekiz 1302, Pakistan 1133, Polonya 993, Kolombiya 705, Şili 673, Ukrayna 605, Bangladeş 452, Güney Afrika 407, Suudi Arabistan 379, Birleşik Arap Emirlikleri 244, Belarus 194, Kuveyt 148, Singapur 23 ve Katar 21."