Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 150.593 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.171 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 19 MAYIS 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 150 bin 593 ve can kaybı 4 bin 171 olurken, 1615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111 bin 577'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı ve 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, vaka sayısı 150 bin 593, vefat sayısı 4 bin 171, yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen sayısı ise 111 bin 577 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KOROANVİRÜSTEN ÖLÜM SAYISI 316 BİN 732'YE YÜKSELDİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 805 bin 229´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 860 bin 56´ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya´da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 650´ye yükselirken; vaka sayısı da 277 bin 719´a çıktı.