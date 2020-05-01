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Corona Türkiye tablosu il il 1 Mayıs 2020! Corona virüs Türkiye vaka sayısı, hayatını kaybedenler

Corona Türkiye tablosu ve vaka sayısı ve hayatını kaybedenler, Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla günlük olarak güncelleniyor. Bakan Koca, dün resmi Twitter hesabı üzerinden corona virüs günlük tablosunu açıkladı. Tabloda iyileşen hasta sayısı artarken yeni vaka sayısındaki azalmanın devam ettiği görüldü. Bakan Koca, tedbirde ısrarcı olmaya devam edilmesini söyledi. Son 24 saate ait veriler ise yine Bakan Koca tarafından bu akşam açıklanacak. İşte Türkiye coronavirüs tablosu ile 30 Nisan Corona virüs Türkiye vaka sayısı

01.05.2020 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Corona Türkiye haritası

Corona Türkiye tablosu il il nasıl? Koronavirüs Türkiye illere göre vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. Test sayısında 1 milyon barajı geçildi. 1 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak. 

CORONA VİRÜS TABLOSU 1 MAYIS 2020

1 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 30 NİSAN 

30 Nisan Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." dedi. 

3 BİN 174 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 120 BİN 204

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 42 bin 4 testten 2 bin 615'i pozitif çıktı, 93 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 120 bin 204 oldu. Toplamda 3 bin 174 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 514, entübe edilmiş hasta sayısı 803 oldu. Dün 4 bin 846 hasta iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

KIZILAY'DAN ACİL ÇAĞRI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.

 

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