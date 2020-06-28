Koronavirüs Türkiye vaka ve ölü sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. 28 Haziran Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.
28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
28 Haziran koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Son Türkiye koronavirüs tablosu her akşam saat 20.00 civarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Bakan Koca tarafından 28 Haziran güncel koronbavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
CORONA VİRÜS TABLOSU 27 HAZİRAN 2020
27 Haziran Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz." dedi.
5 BİN 82 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 195 BİN 883
Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 45 bin 213 testten 1372'si pozitif çıktı, 17 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 195 bin 883 oldu. Toplamda 5 bin 82 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 984, entübe edilmiş hasta sayısı 366 oldu. 169 bin 182 hasta da iyileşti.
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DSÖ'DEN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının devam ettiğini ve 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşının dağıtımının planlandığını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. 200 aşı adayının 15´i klinik denemelere başladı. DSÖ, iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu ifade etti. Bunlardan ilki Astrazeneca´nın aşı adayı. Merkezi İngiltere´nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca´nın aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş koronavirüs aşı adayı olduğu ifade ediliyor. Astrazeneca´yı ise ABD merkezli Moderna şirketinin aşı adayı takip ediyor.
2 MİLYAR DOZ AŞIYA 18 MİLYAR DOLAR HARCAMA
DSÖ ve ortak çalıştığı İngiltere merkezli vakıf Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI),2 milyar doz aşı için yaklaşık 18 milyar dolar harcama yapılabileceğini öngörüyor. Bahsi geçen 2 milyar dozun ise ilk başta sağlık çalışanları ve kronik hastalığı bulunan yaşlılara temin edilmesi konusunda önceliğin olduğu belirtiliyor. Dağıtım konusunda diğer önceliğin ise düşük ve orta seviye ekonomiye sahip ülkelere verildiği bildirildi. Buna ek olarak, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de aşı şirketleriyle kendi anlaşmalarını yapmak için çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Dünya genelinde ise 141 ülke düşük ve orta seviye ekonomiye sahip olarak görülüyor. Şu anda ABD, İngiltere ve Avustralya´da en az 4 farklı aşıya ilişkin çalışmalar sürüyor. Buna ek olarak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri´nde aşı adaylarının insanlar üzerinde denenmesinde 3´üncü aşamaya geçildi.
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