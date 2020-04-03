Corona Türkiye illere göre vaka sayısı, 1 Nisan akşamı yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk kez paylaşıldı. Bakan Koca'nın gösterdiği Türkiye coronavirüs haritasında, en çok vaka görülen il İstanbul olurken, ölüm oranında da İstanbul önde görünüyor. Ölüm oranının en yüksek olduğu yaş grubu ise 60 yaş ve üstü. Bakan Koca, koronavirüsteki son tabloyu ise dün akşam yine Twitter üzerinden paylaştı. Son Corona Türkiye haritası haberimizde.

CORONA TÜRKİYE HARİTASI 3 NİSAN

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, coronavirüs vakaları şu anda Türkiye'nin tüm illerine yayılmış durumda. Bakan Koca 1 Nisan'da yaptığı basın toplantısında şöyle konuştu: "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Daha önce de ifade etmiştim. İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgede tüm İtalya'ya virüsün taşınmasına sebep oldu. Biz de bu nedenle o hatayı işlemek istemedik. Dün itibariyle bir ilimizde görülmemişti o ilimizde de dün itibariyle görülen iki vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz."

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından dün akşam son tabloyu açıkladı. "Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." dedi.

CORONA TÜRKİYE İLLERE GÖRE VAKA SAYISI (İL İL)

Bakan Koca ilk kez illere göre vaka sayısını ve ölüm oranlarını da açıkladı. Buna göre en çok vaka görülen il 8 bin 852 vaka ile İstanbul oldu. Bu rakam İstanbul'da vakaların yüzde 60'ının olduğunu gösteriyor. Adından İzmir 853 vaka ve Ankara 712 vaka olarak sıralanıyor.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE EN ÇOK ÖLÜMÜN OLDUĞU İL DE İSTANBUL

Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre, İstanbul'da bugüne kadar toplam 117 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8 ve Ankara ile Konya'da 7'şer vatandaşımız vefat etti.

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