Cornelius krallığı istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için gün saymak isterken, takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius da bulacağı gollerle gol krallığındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
İLK SENEDE ÇİFTE HEYECAN
Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.
İKİ GOLCÜ KARŞI KARŞIYA
Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic'i de karşı karşıya getirecek.
TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU
Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye'de Trabzonspor'u tercih eden Cornelius, şampiyonluğa oynayan kadronun forvet hattında görev yapıyor. Türkiye'de bordo-mavili formayla adeta kendini bulan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi konumunda. Cornelius, bordo-mavili formayı giydiği 31'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Ön Elemeleri olmak üzere 34 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!