Çorlu’da korkutan yangın

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. İkamet sakinleri, yangında kundaklama şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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