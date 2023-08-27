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        Haberler Gündem Çorlu’da korkutan yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Çorlu’da korkutan yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın ilçesi Çorlu'da bir tesiste çıkan yangın fabrika bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 22:22 Güncelleme: 27.08.2023 - 22:22
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        Çorlu'da korkutan yangın
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde içecek dağıtım tesisinde çıkan yangın otluk alana ve fabrika bahçesine sıçradı. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Hatip Mahallesi Çorlu-Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir içecek dağıtım tesisinin yanındaki hurdalık bölümünde yangın çıktı. Yangın, ağaçlık ve otluk alana sıçradıktan sonra tekstil fabrikası bahçesine kadar ilerledi.

        Fabrikayı tehdit eden yangın olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Fabrika işçileri soğutma çalışması tamamlanana kadar güvenli alana tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir güvenlik personeli de hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle içecek dağıtım firması binası ve malzemeler hasar gördü.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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        #Çorlu
        #haberler
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