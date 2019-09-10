Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davadan çekilen heyete dosyanın iade edilmesi sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Kazada yakınlarını kaybedenler, Santral Işıkları mevkisinde toplandı.

Grup, kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu ve "adalet istiyoruz" yazılı pankartı taşıyarak, Halk Eğitim Merkezi'ne yürüdü.

Duruşmanın yapılacağı salona girişte avukatlarla polisler arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Girişlerin tamamlanması sonrası "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan haklarında dava açılan TCDD görevlisi tutuksuz 4 sanığın yargılandığı duruşmaya geçildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nin salonunda görülen duruşmaya, sanıklar TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazada yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespitinin ve mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından konuşan müşteki avukatlarından Mürsel Ünder, iddianamenin savcılığa iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, iddianamenin mahkemece kabul edilmiş olması ve 15 günlük iade süresinin geçmesi nedeniyle bu talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Sanık Turgut Kurt, duruşmadaki ifadesinde, kazada hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, acılarını paylaştığını belirtti.

Suçlamaların hiçbirini kabul etmeyerek üzerindeki adli kontrol şartının kaldırılmasını isteyen Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hat üzerinde yedi yapım şefliği var. Bunlar özel iş yerleridir. Görevleri bakım yapmaktır. Ben koordinasyonu sağlıyorum. Olay günü evdeydim. Olay yeri ile aramızda 130 kilometre vardı. Yağıştan haberim olmadı. Bana bu konuda ikaz yapılmadı. Bundan dolayı herhangi bir işlem yapamadım. Haydarpaşa Gar Lojmanı'nda ailemle birlikteydim. Olayın olduğu yerde son kontrolde sorun tespit etmemiştim. Şiddetli yağış da beklemiyordum. Bu bölgeyi kontrol edecek yol kontrol elemanımız da yoktu. Savcının bilirkişi raporuna dayanarak, isnat ettiği suçları kabul etmiyorum. Ben, görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum."

Sanık Özkan Polat ise 18 yıldır Çerkezköy-Muratlı arasında çalıştığını aktardı.

Menfez kontrollerini 6 ayda bir yaptıklarını anlatan Polat, "Yaptığım kontrollerde olayın yaşandığı menfezde problem görmemiştim. Kazalı menfezin içinde tıkanıklık tespit etmedik. Sorumluluk alanında 120 büz ve menfez var. Buraya sürekli personel bırakmak mümkün değil." dedi.

Polat, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Sanık Celalettin Çabuk da Devlet Demir Yolları'nın en alt kademesinde çalıştığını vurgulayarak, "Kendi başıma iş yapma yetkim yok. Bana verilen işleri yaparım. Beş işçim var, onlarla çalışırım. Kaza günü eve gidip işçileri toplamam söylendi. Ben de topladım. Sabaha kadar vagon kaldırma ve yol yenileme çalışmalarına yardım ettim." diye konuştu.

Çabuk'un avukatı Suat Baraş ise "Hiçbir yetkisi olmayan amele başı mahkemede yargılanıyor. İddianamede bu olayın faillerinin ortaya çıkarılması değil, suçlu yaratılmak isteniyor. Müvekkilimin adli kontrol şartının kaldırılmasını talep ediyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık Çetin Yıldırım da 2016'dan bu yana menfez ve büzlerin kontrollerini altı ayda bir yaptığını anlattı.

Yapılan kontrollerin sonuçlarını ilgili yerlere teslim ettiğini öne süren Yıldırım, "Yağmur yağdıktan sonra yolu kontrol görevim yok. Menfezde yıkılma, zarar olursa bana ihbar gelir. Kontrolümü yaparım. Trenin geçip geçemeyeceğinin kararını veririm. Göreve geldikten sonra üç kez balast tutucu duvarda sıkıntı olduğunu ilgili yerlere bildirdim. Balast tutucu duvar önerisinde bulundum." ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın avukatı Galip Baraş ise müvekkilinin ancak bağlı olduğu amir ona bir görev emri çıkarırsa, yanındaki eleman ile 750 kilometre üzerinde menfez ve köprüleri incelediğini aktardı.

Müvekkilinin altı ayda bir tüm bölgenin tamamı hakkında rapor vermediğini dile getiren Baraş, "Yani 365 gün çeşitli bölgelerde bu incelemeyi yapıyor. İncelemeyi çıplak gözle orada bir aksaklık var mı yok mu şeklinde yapıyor. Bu feci kazanın menfezi hakkında üç kez rapor sunmuş, rapor sunmaktan başka bir inisiyatifi yok zaten. Bu rapor, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüne gitmiş." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından müşteki avukatlarının Çetin Yıldırım, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın tutuklanması talebini reddederek, duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ve bazı baro başkanları da izledi.

HEYET ÇEKİLMİŞTİ

Temmuz ayındaki ilk duruşmada, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen, avukatların kendilerini sorumlu tutması nedeniyle davadan çekildiğini açıklamış, dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Heyet, davadan çekilmenin CMK'nin 30/2 maddesine uygun olmadığına karar vererek, dosyayı işlemlerin yapılması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri göndermişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi de dosyayı kabul ederek, davanın bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde görülmesine karar vermişti.

TREN KAZASI

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin, 8 Temmuz 2018'de, Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.