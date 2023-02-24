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Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Çorlu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 24.02.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
Çorlu'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Çorlu'da ölümlü kaza
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AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çorlu - İstanbul yolu galeriler mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Belarus uyruklu olduğu belirlenen yaya Aliaksei Padliapionkin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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