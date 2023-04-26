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Çorlu'da kontrol noktasında polise ateş açıldı: 1 polis yaralandı

Tekirdağ Çorlu'daki kontrol noktasında polisin GBT yaptığı şüpheli kaçtı. Polis memuru, yaşanan kovalamaca sırasında başka bir şüphelinin açtığı ateşle sırtından vurularak yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı

Giriş: 26.04.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Çorlu'da kontrol noktasında polise ateş açıldı: 1 polis yaralandı
Kontrol noktasında polise ateş açıldı: 1 polis yaralandı
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AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrol noktasından kaçan kişiyi yakalamaya çalışan polis memuru, başka bir şüphelinin ateş açması sonucu sırtından yaralandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Borsa Meydanı'ndaki kontrol noktasında GBT yaptığı sırada Y.N. kontrol noktasından kaçtı.

Y.N'yi kovalamaya başlayan polis memuru E.B, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta E.G. (16) tarafından silahla sırtından vuruldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yaralı polis, sağlık ekiplerince önce Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, oradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Hakan Fındık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de hastaneye giderek yaralı polis memurunun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Polis, şüpheli E.G. ile yanındaki 2 kişiyi, yaptığı çalışmanın ardından gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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