DHA'nın haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 10 gün önce Naciye Başak evinde yemek yediği sırada giren kar maskeli iki kişi tarafından elleri koli bandı ile bağlanmış ve üzerindeki 2 bin lira para ve bir adet tam Cumhuriyet altını alınmıştı.

Olayın ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından özel bir ekip kuruldu. Kadının verdiği ifadeler doğrultusunda hareket eden polis, olayı gerçekleştirenlerin Başak'ın kiraya verdiği dairesinde yaşayan Yusuf Y. ile onun arkadaşı S.Y., olduğunu belirledi.

Polisin gözaltına aldığı Yusuf Y., emniyette verdiği ifadede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek olayı S.Y.'nin yaptığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Yusuf Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından, "Birden fazla kişi ile nitelikli yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Y.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.