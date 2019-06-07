07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü meydana gelen kazada, İstanbul'dan Çanakkale'deki arkadaşlarının düğününe giden Yasemin Kaynar İbiş yönetimindeki 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet Varış'ın kullandığı 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. DHA'nın haberine göre, şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yandı. Tek kapılı otomobilden çıkamayan Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şeyma Yavuz ve Nesrin Narin öldü.
Kazanın ardından Ergene İlçesi Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet Varış, ifadesinde, otomobilin önünde son anda durduğunu söyledi.
Varış, "Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Fren yaptım ama duramadım ve otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı. Gücüm yetmedi. Diğer yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleri ile yardım için koştular ama söndüremedik. Alevler çok büyüktü. Böyle bir şey olmasını istemezdim" dedi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Varış, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAKIN TAKİP İDDİASI
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yapılan ilk incelemede TIR sürücüsünün otomobile yakın mesafede seyrettiği belirlendi. Otomobilin ise emniyet şeridinde durması gerekirken, yolda durduğu ve TIR'ın çarpmasıyla kazanan meydana geldiği tespit edildi. Savcılık kazayla ilgili bilirkişi ataması yapacağı kaydedildi.
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