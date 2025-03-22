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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorlu'da 4 kişi dumandan etkilendi | Son dakika haberleri

        Çorlu'da bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:30
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        Çorlu'da 4 kişi dumandan etkilendi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde Yaşar Erez'e ait 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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