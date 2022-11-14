Başkan Duillo Alves, yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek" açıklamasını yaptı.

Vitor Pereira, Corinthans ile toplamda 63 maça çıktı ve 1.63 puan ortalaması yakaladı. Corinthans bu sezon ligi 65 puanla 4. sırada bitirdi.