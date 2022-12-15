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Corinthians Başkanı Pereira'ya ateş püskürdü!

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, Flamengo'ya imza atan eski teknik direktörleri Vitor Pereira'ya tepki gösterdi

Giriş: 15.12.2022 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Corinthians Başkanı Pereira'ya ateş püskürdü!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaşmıştı.

Corinthians'ın başında 63 maça çıkan Pereira ardından takımdan ayrılıp başka bir Brezilya ekibi olan Flamengo'ya imza attı.

Flamengo ile bir yıllık sözleşme imzalayan Vitor Pereira'ya eski kulübü Corinthians'tan tepki geldi.

''VITOR YALAN SÖYLEDİ''

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, Pereira için, "Hangi eğitimi aldığını, hangi karaktere sahip olduğunu bilmiyorum. Vitor yalan söyledi, kandırıldım. Taraftarların hayal kırıklığı için üzgünüm. Kalması için her türlü çabayı gösterdik, ona daha iyi bir sözleşme teklif ettik. 2022'de istediği transferi yaptık" ifadelerini kullandı.

''HERKESİ KANDIRDI''

Monteiro, ayrıca, "Bu kişisel bir mesele değil, Vitor herkesi kandırdı. Taraftarlar onu çok sevdi, ben de onun bir hayranıyım ve devam etmesi için her şeyi yaptım. Biz dürüst ve şeffaftık. Her şeyi teklif ettik ve yalan söyledi. Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmanın en iyisi olduğunu söyledi ancak başka bir şey yaptı" diye konuştu.

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