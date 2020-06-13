İHA

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Havayollarının pandemi nedeniyle ara verdiği uçuşlara tekrar başlayarak göklere geri döndüğünü, çalışmalara başladığını ve uçuş programını açıkladığını söyledi.

Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2020 yılının sadece Türkiye için değil turizm dünyası için çok iyi bir sezon olmasının beklendiğini ama pandemi nedeniyle bunun gerçekleşemediğini belirtti.

Corendon olarak 3 farklı bayrak altında havayolu taşımacılığı yaptıklarını anlatan Karaer, Türkiye, Hollanda ve Malta bayraklı 2020 yılı başında dışarıdan alacağımız uçaklarla beraber 40'ın üzerinde uçakları olduğunu, krizin hemen ardından dışarıdan kiraladıkları uçakları devre dışı bıraktıklarını, bunun kendileri için emniyet sübobu olduğunu belirtti.

2020'DE 22 UÇAKLA OPERASYON YAPILACAK

"Eğer uçmaya başlarsak yeni dönemde 22 uçaklık bir programımız olacak'' diyen Karaer, ''Uçuşların başladığında yoğunluğun nasıl olacağını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için uçuşlara düşük yoğunlukla başlayacağız. Uçakların sayısı yüzde 50 azalınca mecburen tarifeyi daralttık. Temmuz ayında bu kapasite ile başlarsak Ekim ayında bilindiği gibi bütün Avrupa ülkelerinde sonbahar tatili var. Ekim ayı Avrupa'da yoğun bir aydır. Ekim ayına kadar bu düşük yoğunlukta gider Ekim ayında da tatille beraber iyi bir rüzgar yakalarsak, pandeminin etkisinin de azaldığını düşünürsek 2021 yılı için çok pozitif bir planlama yapabiliriz. Önemli olan Ekim ayının canlılığını görebilmek. Bu yıl Avrupa ve Rusya'nın sezona geç başlaması Türkiye'de tatil sezonunu uzatır" dedi.

'HİÇ BİR SEKTÖR YENİ BİR KRİZİ KALDIRAMAZ'

Karaer, 2020 yılında planladıklarını 2021 yılında gerçekleştirmeyi umut ettiklerine dikkat çekerek, ''Eğer 2021 yılı da düşük yoğunlukla giderse bütün planlar ötelenir. Turizm sektöründe havayolu olsun, tur operatörü olsun, acente olsun veya otel işletmesi olsun 2 yıl üst üste böyle bir krizi kaldıramaz. İnşallah 2021'de tekrar bir canlanma yaşarız'' diye konuştu.

Karaer, uçaklara yolcu alımı ve yapılacaklar hakkında da yaptığı açıklamada, "Yolcu terminale girişinden itibaren maskesini kullanacak. Yolcu uçağa maskesiyle binecek. Elleri dezenfekte edilecek. Alkollü mendiller yolculara dağıtılacak. her yolcu maskesini yanında taşıyacak. Uçakta orta koltuğun boş bırakılması söz konusu değil. Sadece arkadan iki sıra boş bırakılacak. Pandemiden dolayı rahatsızlanan bir yolcu olursa, onun diğer yolculardan izole edilmesi için o koltuklar boş bırakılacak. Bizim uçak içi havalandırma sistemimiz yeterli.Kabine sadece küçük el bagajları alınacak. Ekipler kendilerini koruyacaklar. maske takacaklar. Siperlikler takacaklar" şeklinde konuştu.

'UÇUŞLAR TEMMUZ'DA HIZLANIR'

27 Haziranda Avrupa içerisinde uçmaya başlayacaklarını hatırlatan Yıldıray Karaer, "Yunan adalarına 1 Temmuz'da uçacağız. Ama ondan önce İspanya'nın destinasyonlarına uçabiliriz. 27 Hazirandan itibaren de Avrupa'daki Türk vatandaşları için Türkiye'ye uçmaya başlayacağız. Türklerin gelmesi için engel yok. Yabancı turist gelmek isterse aynı uçaklarla gelebiliyor. Belki ilk seferlerde birbiri ardına yoğun uçuşlar olmayacak. Her gün bir uçuş olabilir. Ama Temmuz ayından itibaren yoğunluk artabilir. 15 Temmuz'dan sonra da hızlanır. Bizim uçtuğumuz bölgeler taşıdığımız yolcu Hollanda, Almanya, Belçika, Polonya, İngiltere, İskandinav ve Balkanlardır. Türkiye'ye uçuşları Türk bayraklı uçaklarla Yunan adaları, ispanya, Mısır gibi destinasyonlara da Malta ve Hollanda bayraklı uçaklarla uçuşlarımızı yapıyoruz" dedi.