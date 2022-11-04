Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Ümraniyespor’a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, maçın tam olarak bu şekilde olmasını beklediğini ifade ederek, “Bütün hafta oyuncularımıza ne kadar zor olacağından bahsettik. Sahadaki takım ruhundan uzaktık. Rakibimiz bu galibiyeti hak etti. Bu maçtan büyük tecrübe edinmemiz lazım. Bu maçla alakalı hatıralarımız aklımızda olması lazım. Ligin kalitesi yükseldiği için rakibinize maçı verdiğinizde çeviremiyorsunuz. Rakibinizden daha iyi oynamanız, daha çok istemeniz lazım. Maçın ilk 15 dakikasında kaybettiğimiz ikili mücadelelerde mağlubiyette önemli oldu” dedi.

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