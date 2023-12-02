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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Corendon Alanyaspor: 2 - TÜMOSAN Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Corendon Alanyaspor: 2 - TÜMOSAN Konyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:48
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

        4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Novais'in ceza sahası dışından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

        28. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahası içerisine yaptığı ortada Lima'nın kafayla indirdiği topu Cordova, filelerle buluşturdu: 1-0

        32. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Guilherme'in ortasında kaleci Yusuf Karagöz'ün sektirdiği topu önünde bulan Cicaldau meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

        35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ortaladığı topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunu kaleci Bernardoni güçlükle kornere çeldi.

        39. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Ceza sahası içerisinde Cordova'nın Oğulcan Ülgün tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Novais gole çevirdi: 2-1

        Karşılaşmanın ilk yarısını Corendon Alanyaspor, 2-1 önde bitirdi.

        52. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin çektiği şutta savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muriç, topu filelerle buluşturdu: 2-2

        62. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sisto'nun şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.

        79. dakikada Konyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta N'Zonzi'nin ceza sahası yayından vurduğu şutu, kaleci Yusuf Özdemir güçlükle kontrol etti.

        90+3. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

        Mücadele 2-2 sona erdi.

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