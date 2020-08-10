Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve birçok hastalığın tedavisinde etkili olan çörek otunun önemine değinen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, “Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun iltihap giderici etkisi, vücudun hastalıklara karşı en önemli savunma mekanizması olan makrofaj, hücrelerinin sayılarını artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanserle savaşta en güçlü besinlerden biri olan çörek otu, diyabete ve insülin direncine karşı savaşır ve bu sayede vücuttaki kronik iltihabı giderir. Aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı olur” dedi.