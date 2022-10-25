Çorbacıdaki kavga cinayetle sonlandı

İHA

Zonguldak'ta restoranda müşteriler arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Uğur Kararmış (35) hayatını kaybetti.

Olay, Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Kararmış ve Ali S. (38) çorbacıda oturdukları esnada yan masada oturan Serkan K. (39) ve Emre Ç. (31) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Uğur Kararmış, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Kararmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan Serkan K. ve Emre Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.