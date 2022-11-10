Çorbacıda tartıştığı kişiyi silahla vurdu

İHA

Bolu'da bir kişi, çorbacıda tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan çorbacıda meydana geldi. Gece saatlerinde çorbacıya giden M.Ş ile U.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından U.B., yanında bulunan silahla M.Ş.'ye arka arkaya ateş etti.

Her iki bacağına 4 kurşun isabet eden M.Ş., kanlar içerisinde yede kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.