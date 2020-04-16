Çoraptan oyuncaklarla çocukları sevindirecekler

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atakum Belediyesine bağlı Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi'nde eğitim alan kadınlar, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde zaman geçirmeye başladı. Evdeki boş zamanlarını değerlendirmek isteyen kadınlar, "Evde Kal Çocuk Sevindir Projesi" kapsamında çocuklar için harekete geçti. Kadınlar, havlu çoraplardan yaptıkları köpek, maymun ve tırtıl gibi oyuncakları, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtacak.
Proje sorumlusu Canan Taştan, AA muhabirine, salgın nedeniyle koordinasyon merkezinin kapatıldığını ve kadınların evlerinden çıkamadığını söyledi. Evlerden çıkamayan çocukların da çok sıkıldığını fark ettiklerini anlatan Taştan, "İnternet üzerinden çoraptan oyuncaklar yapmayı öğrendim. Tüm kadınlarımızın da bunu yapabileceğini düşündük ve bu video görüntülerini onlara gönderdik. Atakum Belediyesinin desteğiyle çorapları tedarik ettik. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için oyuncak yapmaya karar verdik." dedi.
Bir çift çoraptan bir oyuncak yaptıklarını anlatan Taştan, şöyle devam etti:
"Çocuklarımız için çoraplardan hayvan figürlü oyuncakları yapmaya başladık. Bu oyuncakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtacağız. Oyuncaklarla birlikte kitap da hediye edeceğiz. Oyuncakları dağıtım öncesinde salgına karşı dezenfekte edeceğiz."
Evde kalan tüm kadınlara seslenen Taştan, "Çoraptan oyuncak yapmak çok kolay. Kadınlarımız, kendi çocukları ile çevresindeki çocukları bir çift çoraptan yaptıkları oyuncaklarla sevindirebilir. Özellikle bu süreçte evden çıkamayan çocukların küçük sevinçlere ve mutluluklara ihtiyacı var. Kadınlarımız bu oyuncakları yaparken bir nevi kendilerini de terapi etme şansı yakalayacaklar." diye konuştu.
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